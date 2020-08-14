В новом онлайн-спектакле можно будет позвонить артисту напрямую

В Александринском театре Петербурга готовится необычный проект. Это не просто онлайн-спектакль — зрителей соединят с актерами по телефону.

Пока на YouTube-канале труппы будет идти видеотрансляция, зрителям предложат дозвониться по специальному номеру, который будет опубликован в соцсетях перед началом постановки. В итоге 12 счастливчиков получат возможность связаться напрямую с одним из артистов и стать непосредственными участниками аудиального спектакля, продолжая смотреть трансляцию.

«В случае просмотра со стационарного компьютера или ноутбука зрители смогут менять ракурсы просмотра, использовать возможности мультитрансляции, — говорится в анонсе события. — Современные технологии и сложная звуковая партитура, созданная командой проекта, позволят оказаться в фойе, пройти в зал, услышать любимых артистов, одним словом, воссоздать из шумов и звуков тот театр, по которому мы так скучаем».

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Проект называется «Театр у аппарата», в нем задействованы несколько народных артистов России. В текст постановки вошли отрывки из произведений Кафки, Достоевского, Есенина, Бунина и других известных литераторов. Спектакль покажут 16 и 29 августа в 19 часов.