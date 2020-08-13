Давайте, убивайте детей!: Поргина выдала правду об «алкоголизме» Александры Захаровой

Новости об алкогольной зависимости, которой якобы страдает дочь покойного худрука Ленкома Марка Захарова, возмутили Людмила Поргину.

Вдова Николая Караченцова уверена, что это все наговоры и злые языки.

«Это вранье полное!» — возмущена Поргина.

Она не верит, что Александру Захарову отстранили от ролей в театре, заменив ее вчерашними студентками.

Тем не менее в новом театральном сезоне Ленкома она не заявлена ни в одной премьере. Коллеги Захаровой знают о проблеме и видят причину недуга в разводе актрисы с Владимиром Стекловым.

«Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь?» – говорит Поргина.

Вместо того, чтобы искать подтверждение версии алкоголизма, собеседница 5-tv.ru предлагает сосредоточиться на поиске тех, кому выгодно распускать данные слухи.

«Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей! Я бы на месте Саши начала следствие, кто-то хочет ее очернить»,— посоветовала Поргина.

Все происходящее она назвала несправедливостью. И потребовала не «оскорблять ребенка учителя».



Ранее появились новости, что после смерти Марка Захарова его дочь Александра Захарова начала спиваться и даже попала на учет в наркологию, пишет сайт «OA».

Информацию о зависимости актрисы обнародовал главный врач Наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит», — цитирует специалиста «Экспресс газета».