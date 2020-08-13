Театр «Сатирикон» покажет Мольера в стиле итальянской мафии

Театр «Сатирикон» откроет новый сезон 26 августа — мольеровским спектаклем «Плутни Скапена». Это постановка Константина Райкина, который определил ее, как криминальную комедию. В этой премьере зрители не увидят париков и дворянского лоска, пьеса осовременена, чтобы лучше донести до публики свой скрытый смысл. Художники театра придали ей шарм итальянской мафии начала 20 века.

«С одной стороны – это игровой театр высшего класса и невероятная божественная забава, где много просто веселого, смешного и замечательно изобретенного. А кроме того, здесь такой мощнейший, мудрый невероятно острый сатирический и философский заряд, который точно затрагивает современную реальность», — описывает «Плутней» Константин Райкин.

В связи с тем, что здание театра находится на реконструкции, основной сценой для него служит Московский молодежный центр «Планета КВН», где и будет показан данный спектакль. Постановки малой сцены пока будут идти в Высшей школе сценических искусств и в Театриуме на Серпуховке.

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Билеты в «Сатирикон» на август-октябрь уже поступили в продажу. Зрителям придется смотреть спектакли в масках и рассаживаться в шахматном порядке.