Стебунов назвал двух актеров в истории «Современника», которых вернула Волчек после их ухода

Как отметил актер, художественный руководитель всегда сжигала мосты за теми, кто покинул театр.

Актер Иван Стебунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что в истории театра «Современник» было всего два актера, которых вернула художественный руководитель Галина Волчек после их ухода. Это он и актриса Елена Яковлева.

«Я не планировал возвращаться в «Современник» после ухода. В театре есть определенные правила. Если ты ушел, то уже нет возможности вернуться. Это правило Волчек. Она всегда сжигала мосты за теми, кто ушел. Но однажды мне позвонили из театра и сказали: «Возвращайся домой». Иван Стебунов

Как отметил Стебунов, встреча с Волчек после его возвращения была непростой для него. Однако никаких нотаций она ему не читала. «Галина Борисовна просто закурила сигаретку. Мы постояли пять минут и стали снова служить театру», — сказал актер.

Отметим, что Елена Яковлева — народная артистка России. Она лауреат Государственной премии. Обладательница двух премий «Ника», премии «Тэфи» и двух премий «Золотой орел».