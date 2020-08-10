Театр Наций откроет новый сезон 1 сентября спектаклем с Полиной Виторган

Театр наций в Москве начнет новый сезон 1 сентября. В День знаний состоится премьера спектакля «Лекарь поневоле» с Полиной Виторган. Этот фарс, написанный Жаном-Батистом Мольером, рассказывает веселую историю лжеврача. Уже несколько веков данная комедия, несмотря на свое пустяковое содержание, ставится в лучших театрах Европы и дарит зрителям море улыбок.

«Это легкая пьеса, похожая на брызги шампанского, когда люди выходят из театра в хорошем настроении, не нужно бежать на последний поезд – постановка задумана автором всего на час – и можно успеть зайти в кафе, выпить бокал вина, поговорить о чем-то приятном», — комментирует спектакль его режиссер Олег Долин.

Добавим, что в этот проект, кроме Полины Виторган, он пригласил много молодых актеров, чтобы лучше передать бесшабашную атмосферу пьесы.

Также 3 сентября театр представит премьеру «Разбитый кувшин» с Ингеборгой Дапкунайте. А 7 числа — «Страсти по Фоме» с Юлией Хлыниной в составе.