Добронравов, Антипенко и Деревянко: стало известно, какие спектакли выйдут в начале августа

Российские театры еще раз доказывают, что ограничения, связанные с короновирусом, не помеха искусству. Стал известен список спектаклей, которые можно будет посмотреть у экрана компьютера или ноутбука в период с 3 по 7 августа.

Обладатель премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль на ТВ в телесериале «Домашний арест» Павел Деревянко предстанет перед публикой на театральных подмостках. Резидент театра Моссовета выступит в главной роли в театральной постановке «Крошка Цахес» по мотивам сказки Гофмана.

больше по теме Борис Ельцин — младший закрутил роман с бывшей девушкой Павла Деревянко Вера Гоппен также известна своим участием в фотосессиях для журнала Maxim.

Впрочем, помимо звезды «Брестской крепости» театралы смогут увидеть на сцене таких звезд, как Григорий Антипенко и Виктор Добронравов. Список спектаклей, где они приняли участие, можно увидеть ниже.

Александринский театр. «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» по мотивам пьесы Вс. Вишневского.

4 и 5 августа в 19:00 на официальной странице театра.

Театр Вахтангова. «Отелло» У.Шекспира. Постановка Анжелики Холиной. В главных ролях: Григорий Антипенко, Ольга Лерман, Виктор Добронравов и др.

Трансляция доступна на официальном сайте театра.

«Окаемовы дни». Сценическая версия и постановка Родиона Овчинникова. В ролях: Владимир Этуш, Мария Риваль, Анна Дубровская, Кирилл Рубцов, Ирина Дымченко, Вера Новикова.

5 августа в 19:00 на официальном сайте.

Театр комедии им. Акимова. Видеотрансляция спектакля «Этот милый старый дом» Алексея Арбузова. Режиссер-постановщик — Петр Фоменко. Режиссер — Сергей Дрейден.

4 августа в 19:00 на сайте театра.

Киноверсия спектакля «Софья Ковалевская» Братьев Тур. В главной роли — Елена Юнгер.

5 августа в 19:00 на сайте театра.

«Пестрые рассказы» по мотивам произведений А.Чехова. Режиссер, художник — Николай Акимов.

6 августа в 19:00 на сайте театра.

«Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда. Режиссер — Илья Макаров.

7 августа в 19:00 на сайте театра.

Театр им. Моссовета. «Крошка Цахес» по мотивам сказки Гофмана. Спектакль Нины Чусовой. В главной роли — Павел Деревянко.

Трансляция доступна на сайте театра.

ОПЕРА И БАЛЕТ

Берлинский театр Komische Oper. «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Режиссер — Барри Коски. Дирижер — Хенрик Нанаси.

Трансляция доступна на сайте театра.

«Моисей и Арон» А. Шенберга. Режиссер — Барри Коски. Дирижер — Владимир Юровский.

До 11 сентября на сайте театра.

Оперетта Яромира Вайнбергера «Весенние бури». Режиссер — Барри Коски. Дирижер — Джордан де Соуза.

Трансляция доступна на сайте театра.

«Богема» Дж. Пуччини. Постановка Барри Коски.

Трансляция доступна на сайте театра.

Королевский театр Ковент-Гарден. «Чайная вечеринка Безумных Шляпников». Режиссер, cценарист, текст — Кейт Принс. Музыка и тексты песен — DJ Walde, Джош Коэн.

До 14 августа на YouTube-канале и странице театра в Facebook.

Балет Петра Чайковского «Спящая красавица». Хореография Мариуса Петипы. Инсценировка Кристофера Карра.

Трансляция доступна до 7 августа на YouTube-канале и странице театра в Facebook.

Метрополитен-опера. «Валькирия» Рихарда Вагнера. Режиссер — Робер Лепаж, дирижер — Филипп Жордан.

До 01:30 4 августа на русскоязычной площадке TheatreHD/Play.

«Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер – Джеймс Ливайн. Режиссер – Джули Теймор.

C 02:30 4 августа до 01:30 5 августа на русскоязычной площадке TheatreHD/Play.

«Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха. Дирижер — Ив Абель. Режиссер — Бартлетт Шер.

C 02:30 5 августа до 01:30 6 августа на русскоязычной площадке TheatreHD/Play.

«Симон Бокканегра» Джузеппе Верди. Дирижер — Джеймс Ливайн. Режиссер — Джанкарло дель Монако.

C 02:30 6 августа до 01:30 7 августа на русскоязычной площадке TheatreHD/Play.

«Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Дирижер — Карел Марк Чичон. Режиссер-постановщик — Энтони Мингелла.

C 02:30 6 августа до 01:30 7 августа на русскоязычной площадке TheatreHD/Play.

Нидерландская национальная опера. «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича. Режиссер — Мартин Кушей. Дирижер — Марис Янсонс. В главной роли — Ева-Мария Вестбрук.

До 11 августа на сайте театра.

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова. Режиссер — Дмитрий Черняков. Дирижер — Марк Альбрехт.

До 11 августа на портале OperaVision.