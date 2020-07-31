Театральная Москва готовится к возвращению мюзиклов на сцену

Столица России усиленно готовится к началу нового театрального сезона. И хотя в первые недели залы смогут заполняться лишь частично, и зрители, и артисты соскучились по живым встречам. Это касается не только привычных спектаклей, но и ярких мюзиклов, которые москвичи любят все больше и больше.

«В этом году я успела посетить мюзикл «Вий» с Анастасией Макеевой, и «Первое свидание» в МДМ. После того, как мне удалось сыграть роль Красной королевы в «Лабиринтах сна», я с интересом наблюдаю женские роли, ведь останавливаться совсем не хочется, мечтаю о новом эксперименте», — призналась журналистам певица Анастасия Спиридонова.

Актриса Елена Бирюкова тоже отмечает, что влюбилась в мюзиклы, и даже начала писать свой сценарий под этот жанр.

«Может, это не совсем мюзикл, конечно, в американском стиле. Скорее, как музыкальный водевиль, так как я не поющий человек с точки зрения эстрадного пения или мюзиклов, когда это все же высокий уровень», — говорит артистка.

Специалисты отмечают, что современные мюзиклы перестали быть просто танцевально-музыкальными зрелищами и больше приблизились к высокому искусству. К примеру, создатель мюзиклов и генеральный директор продюсерского центра «Триумф» Алексей Пеганов отмечает, что все большую роль в постановке играют мелкие детали.

«Из маленьких наблюдений и нюансов и создаются проекты. Если не продумать до конца все, не уделить внимание какой-то детали, которая на первый взгляд кажется не такой и важной, образ распадается, пропадает атмосфера волшебства, — говорит он. — Наши мюзиклы в первую очередь для всей семьи. Нам нравится искать немедийные лица и открывать новые таланты».

Добавим, что самый успешный проект «Триумфа» — это мюзикл «Лукоморье», который успешно идет на сцене уже 11 лет. Пеганов признается, что все свои постановки он планирует воплотить в кино.