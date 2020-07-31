В августе Александринский театр будет показывать спектакли онлайн

Зато это будут не записи постановок, а прямые эфиры.

1 августа Александринский театр в Санкт-Петербурге выйдет из отпуска, но не для того, чтобы открыть свои двери для зрителей. Труппа приняла решение продолжить работу онлайн, но не выкладывать записи спектаклей, а проводить прямые видеотрансляции имеющихся постановок.

В афише на сайте театра появилось следующее расписание показов.

4 и 5 августа в 19 часов — «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал». Актеры называют этот спектакль «исследованием и деконструкцией советского мифа, признанием необходимости избавиться от его метастазов». В нем звучат строчки Блока, Достоевского, Макаревича, Маяковского, песни Магомаева, Окуджавы, Децла, «Ленинграда», Pink Floyd, Queen и других групп.

8 и 9 августа в 19:30 — «Демагог». Современный автор обращается к героическим событиям древнего мира и находит в них немало параллелей с сегодняшним днем.

13 и 14 августа в 19 часов — «Ворон» по сказке Карло Гоцци. Режиссер Николай Рощин отказался от карнавальности и лжеитальянщины в постановках по Гоцци и нашел в материале автора новое звучание.

21 и 22 августа в 19 часов – «По ту сторону занавеса». Сюжет и герои «Трех сестер» Чехова оказываются в далеком будущем. Действие перенесено в космос, но смысл пьесы становится от этого только глубже.