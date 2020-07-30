В Сети появилась запись спектакля «Женитьба Фигаро» с Евгением Стычкиным в главной роли

В этой постановке комедия уже не кажется такой веселой.

29 июля Театр комедии имени Акимова выложил на своем YouTube-канале запись спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по знаменитой пьесе Пьера Бомарше. Роль Фигаро в этой постановке исполнил известный актер Евгений Стычкин.

«Ловкач и пройдоха Фигаро, пытаясь защитить свою невесту и спасти свою любовь от похотливого графа Альмавивы, впервые предстанет перед зрителями таким неожиданно отчаянным и беззащитным, — описали спектакль в театре. — На фоне надвигающейся на весельчака и храбреца Фигаро катастрофы, тонкий юмор комедии заиграет новыми гранями, и возможно, смеясь до слез, зритель уронит еще и слезу сочувствия».

Спектакль имеет возрастное ограничение 12+, в нем присутствуют сцены имитации табакокурения.

Напомним, что запись будет доступна ограниченный период времени. Следом за ней театр собирается опубликовать трансляцию постановки «Хочу сниматься в кино» Нила Саймона.