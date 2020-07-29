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Из-за карантина Большой театр потерял более миллиарда рублей прибыли

29 июля труппа возвращается к публике после долгого перерыва.

Из-за карантина Большой театр потерял более миллиарда рублей прибыли
Большой покажет в Крыму «Кармен-сюиту». Фото: Russian Look

Государственный академический Большой театр, который называют главным в стране, вернулся к зрителям после карантина. 29 июля должно состоятся его первое выступление — в Крыму, на Пятом Международном фестивале оперы и балета «Херсонес». Артисты рады вернуться к работе, хотя им и пришлось выйти из привычного отпуска на две недели раньше. Но, просидев четыре месяца без дела, никто не отказался от гастролей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор Большого Владимир Урин.

Но с радостной новостью он прокомментировал и печальную: во время карантина театр потерял на непроданных билетах около 850 миллионов рублей. Если прибавить сюда несостоявшиеся гастроли в США, Японии, Европе и прочие убытки, потери будут зашкаливать за миллиард рублей. Труппу спасло то, что ее продолжают поддерживать государство и спонсоры, ни один из которых не отвернулся от театра в сложный период. «Экстренных» увольнений сотрудников и артистов не произошло.

Добавим, что в Крыму Большой будет представлен сразу в двух форматах. Вначале оперная труппа даст гала-концерт, а потом будет показан знаменитый балет «Кармен-сюита».

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