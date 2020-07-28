«Крошка Цахес», «Последняя любовь», «Берег женщин»: какие спектакли посмотреть онлайн 28 июля

С завершением режима самоизоляции театры не перестали ежедневно выкладывать новые записи постановок в Сеть.

Театры России продолжают публиковать записи своих спектаклей в Сети. 28–29 июля у зрителей есть возможность прикоснуться к высокому искусству, не вставая из-за компьютера.

Так можно посмотреть постановку Театра имени Моссовета «Крошка Цахес» по мотивам сказки Гофмана с Павлом Деревянко в главной роли. Запись доступна на сайте труппы до конца суток 29 числа.

Театр «На Литейном» выложил на свою страницу во «ВКонтакте» спектакль «Последняя любовь» Исаака Зингера.

А на сайте Театра Вахтангова стали доступны сразу две новые записи: хореографическая постановка по мотивам песен Марлен Дитрих «Берег женщин» и «Горячее сердце» по произведению Островского.

Добавим, что 28 июля Театр комедии имени Акимова покажет на своем сайте спектакль «Голодранцы и аристократы». Начало трансляции в 17:00 по московскому времени.