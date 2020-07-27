Театр имени Пушкина откроет сезон 29 августа спектаклем «Ложные признания»

Московский драматический театр имени Пушкина откроет новый сезон 29 августа спектаклем «Ложные признания». Как сообщается на сайте труппы, премьерный показ будет благотворительным — актеры сыграют бесплатно для сотрудников Городской клинической больницы имени Жадкевича. Остальные зрители смогут посмотреть постановку 30 августа, 22 и 23 сентября. Продажа билетов уже открыта.

В спектакле играют Виктория Исакова и Вера Алентова. По сюжету, в дом богатой и совсем не старой вдовы устраивается работать молодой симпатичный адвокат. Парень собирается завоевать сердце женщины, а она не может позволить себе полюбить его из-за разности сословий. При этом все вокруг хотят подобрать другие партии для этих героев. Но настоящая любовь должна победить корысть и неловкость.

Эта классическая по своему строению комедия состоит из множества курьезных недоразумений и ложных признаний. Но есть в ней и сильное очарование, которое заставляет европейских режиссеров вновь и вновь ставить ее в театрах Европы. Данная постановка была готова для показа еще в апреле, но из-за пандемии ее премьеру пришлось значительно передвинуть.

Также московская труппа предлагает и другие спектакли: «Мышеловка» (2 и 17 сентября), «Добрый человек из Сезуана» (1 сентября).