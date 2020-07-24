Знаменитый спектакль Безрукова «Высоцкий. Рождение легенды» покажут онлайн

К 40-ой годовщине смерти поэта постановка в его честь будет доступна в YouTube.

24 июля на YouTube-канале Московского губернского театра будет показана запись музыкального спектакля «Высоцкий. Рождение легенды». Начало в 19 часов. Видео будет доступно до конца суток 25 июля.

Режиссером этой постановки выступил худрук театра Сергей Безруков. Она была дважды сыграна на сцене «Крокус Сити Холла» и дважды показана на главной площадке страны – в Кремлевском дворце, став первым драматическим спектаклем на этой сцене.

У постановки есть особая фишка — Высоцкого в ней играет не один, а несколько актеров. Так воплощается многогранность творческой личности советского поэта, который играл на сцене и в кино, сочинял песни и писал сценарии. Спектакль построен на воспоминаниях современников и малоизвестных фактах жизни легендарного исполнителя, в него вошли фрагменты из его писем и дневников. Как и сам Высоцкий, постановка получилась одновременно хулиганская и лирическая, брутальная и нежная. По словам Безрукова, все задействованные актеры должны были пропустить главного героя через себя: перенять его потрясающую искренность и эмоциональный накал.

Добавим, что 25 июля исполнится 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Показ приурочен к этой дате.