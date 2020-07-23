Как понять спектакль: в Сети появился «острый» подкаст о современном театре

В рамках проекта именитые театральные деятели будут объяснять те или иные приемы нынешних постановок.

22 июля театральный фестиваль «Золотая маска» и студия «Либо/Либо» запустили совместный подкаст «Как посмотреть». Его выпуски будут выходить каждую среду, а гостями станут актеры, режиссеры, театральные художники, драматурги, продюсеры и критики.

Журналистка Саша Зеркалева и писательница Лиза Каменская будут задавать им неудобные вопросы, чтобы слушатели могли лучше разбираться в современном театре.

Проект носит как развлекательный, так и просветительский характер. Он призван помочь зрителям ориентировать в сценических приемах, чтобы лучше понимать, что им понравилось или не понравилось в спектакле.

«Подкаст показался идеальным способом сделать еще один, существенный шаг в разговоре о театре с теми, кто его любит и знает, но и теми, кому театр по-прежнему кажется неведомым и даже странным видом искусства/досуга», – цитирует программного директора «Золотой маски» Марию Бейлину портал «Театрал».

Напомним, что в конце июля в разных городах России после отмены режима самоизоляции стали один за другим открываться театры. У некоторых уже есть расписание постановок на август, но большинство начнет сезон только в сентябре.