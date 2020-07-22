В соцсетях выйдет театральный сериал, снятый по волшебной сказке британского писателя

Пермский театр юного зрителя сообщил о подготовке первую в России театральной адаптации повести британского писателя Дэвида Алмонда «Ангелино Браун». Это будет онлайн-проект, представляющий из себя сериал из девяти эпизодов. Серии длиной по 5–7 минут будут выходить с 5 августа по средам и пятницам. Посмотреть их можно будет в официальных аккаунтах театра во «ВКонтакте», в Facebook и YouTube.

Добавим, что Дэвид Алмонд является лауреатом премии Андерсена, которую считают самой престижной в мире детской литературы. Он пишет книги и пьесы для детей и подростков в жанре магического реализма. Его повесть «Ангелино Браун» вышла в русском переводе в начале 2020 года. Она о том, как в семье обычных английских трудяг появляется маленький ангел, и супружеская чета должна вырастить это забавное существо.

В съемке театрального сериала задействованы десять актеров Пермского ТЮЗа. Ждем премьеры.