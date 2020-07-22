«Адекватные люди»: Ирина Линдт высказалась о новом месте работы после ухода из театра на Таганке

В театре на Таганке актрисе не давали новые роли, и она перешла во МХАТ им. Горького.

МХАТ им. М. Горького ждут кадровые изменения. Уже в начале осени труппу пополнят Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и Ирина Линдт. Репетиции должны начаться в августе.

Ирина Линдт уже поделилась своими впечатлениями от нового места работы. Хотя она еще числится в театре на Таганке, во МХАТе уже сыграла Любовь Орлову в концерте-спектакле «Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья».

«Я счастлива, что меня пригласили во МХАТ. Театр все-таки должен быть твоим домом, твоей энергией. Здесь работают очень адекватные люди, настроенные на творчество. Я уже поучаствовала в поэтическом проекте. Познакомилась с театром. Что бы ни писали ироничные критики, здесь очень хорошая атмосфера и на многих спектаклях аншлаги», — рассказала Линдт КП.

В театре на Таганке Ирина Линдт прослужила 20 лет. Но после смерти художественного руководителя Валерия Золотухина, который был ее гражданским мужем, Ирину не приглашали в новые постановки, а старые спектакли сняли. У моря погоды актриса ждать не стала. Помимо роли Любови Орловой, Линдт будет занята еще в одном проекте — документально-музыкальном спектакле «Некурортный роман». На Большой сцене МХАТа зрители увидят его 9 и 10 октября.

Хотя кадровые изменения нравятся не всем. В начале июля актрисы МХАТа записали видеообращение с требованием «вернуть Доронину». Ранее прежнего руководителя театра, народную артистку Татьяну Доронину лишили всех полномочий. Ее место занял Эдуард Бояков, который с 1995 года был директором фестиваля «Золотая маска». Конфликт во МХАТе пока не разрешился.