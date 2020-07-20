Все еще онлайн: какие спектакли можно посмотреть в Сети 20-24 июля 2020 года

Сайт «Театрал» подготовил очередную подборку спектаклей, которые можно посмотреть в записи посредством интернета.

Так, на 20 июля, в Сети доступны для просмотра «Игры одиноких» и «Чайка» Театра имени Вахтангова, а также спектакль «Последняя любовь» в исполнении театра «На Литейном». До 22 июля на сайте Театра имени Моссовета можно посмотреть булгаковскую постановку «Белая гвардия».

Театр комедии имени Акимова проведет на неделе несколько трансляций на своем сайте (начало всех показов — в 17 часов):

21 июля — спектакль «Ретро» Александра Галина;

22 июля — «Тень» Евгения Шварца;

23 июля — «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда;

24 июля — «Доктор философии» Бронислава Нушича.

больше по теме Московским театрам разрешили открыться с 1 августа Но вряд ли они будут готовы давать спектакли раньше сентября.

Также 24 числа смотрите запись постановки Московского Губернского театра «Высоцкий. Рождение легенды». Режиссером спектакля выступил Сергей Безруков. Видео покажут в 19 часов на YouTube-канале труппы.