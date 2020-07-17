Врачей приглашают на бесплатные спектакли в знак благодарности за борьбу с коронавирусом

Российские театры готовят акции благодарности врачам, доблестно сражавшимся с коронавирусом. Чем порадуют медиков в новом сезоне, рассказал сайт «Театрал».

К примеру, первый спектакль после открытия Московского академического театра сатиры будет посвящен врачам, и вход для них будет бесплатным.

Театр «У Никитских ворот» так же готовит благотворительный спектакль. На него пригласят медперсонал 1-й Градской больницы.

Московский театр мюзикла откроет сезон спектаклем «ПраймТайм», организованным для медработников и волонтеров.

А Театр эстрады имени Райкина в Санкт-Петербурге запустил еще более интересную акцию: медикам продаются билеты с открытой датой по чисто символической цене в 10 рублей.

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Севастопольский Театр имени Луначарского пошел дальше: врачи местных городских больниц и члены их семей смогут бесплатно приходить на спектакли аж до сентября 2021 года. Такая щедрость обусловлена тем, что, хоть ограничения и начали сниматься, но график работы врачей все еще достаточно напряженный, и у них может не быть возможности посетить конкретную постановку. Поэтому доктора могут выбрать любые даты в течение целого года.