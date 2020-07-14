«Об этом нужно говорить»: Гоша Куценко вошел в спектакль МХАТа «Сцены из супружеской жизни»

МХАТ имени Горького готовит на осень обновленную версию спектакля Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». После Александра Домогарова новым партнером Юлии Высоцкой в этой постановке станет Гоша Куценко. Уже после первых репетиций стало понятно, что актер органично вписался в роль и привнес в нее свое видение.

Этот спектакль является переосмыслением одноименного киносценария Ингмара Бергмана Андреем Кончаловским. Режиссер перенес действие из Швеции в разваливающийся СССР. Распад страны привел и к разрушению человеческих судеб. На его фоне и расстаются главные герои.

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Куценко признается, что вложил в свою игру собственные воспоминания о перестройке, опыт своих родителей.

«Мы все прошли через это, кто старше взрослой собаки по возрасту. Мы все помним перестройку, время было непростое. Об этом нужно говорить», — отметил 53-летний артист.

Планируется, что обновленные «Сцены из супружеской жизни» будут показаны на большой сцене МХАТа 2 октября.