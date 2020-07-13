Московские театры выложили записи спектаклей с Гошей Куценко и Василием Лановым

Вечером 12 июля в Театр имени Вахтангова выложил на своем сайте кинотеатральную версию спектакля «Последние луны» (16+). В ней сыграли Василий Лановой, Елена Сотникова, Олег Макаров, Ирина Купченко и другие актеры. В этой постановке рассказаны две разные истории пожилых людей, далекие от веселья и комедии. Это произведение о равнодушии, эгоизме, милосердии и сострадании.

«Если у зрителей после спектакля заноет сердце, и они подумают о тех, кто в них нуждается, или о тех, кому предстоит встретиться с их старостью, значит, история, которую мы попытались рассказать, достигла цели», — говорится в описании пьесы.

больше по теме Московским театрам разрешили открыться с 1 августа Но вряд ли они будут готовы давать спектакли раньше сентября.

А для любителей русской классики будет любопытна запись гоголевской постановки «Ревизор», которую выложил Театр имени Моссовета. Роли исполнили Александр Яцко, Гоша Куценко, Маргарита Шубина, Лилия Волкова и другие известные артисты. Трансляция (18+) доступна на сайте театра до 15 июля.