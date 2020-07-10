Ирина Алферова сыграет вдову Льва Толстого в новом спектакле

Бывшая жена Александра Абдулова сыграет вдову Льва Толстого Софью Андреевну. 69-летняя актриса Ирина Алферова присоединилась к проекту режиссера Александра Созонова (ученик Кирилла Серебренникова в Школе-Студии МХАТ) в театре «Школа современной пьесы».

Спектакль называется «Толстого нет». Он расскажет о том, что произошло с семьей писателя после его кончины.

Как сообщает сайт «Театрал», с первых дней июля в условиях повышенной безопасности начались репетиции данной постановки. Зрители смогут увидеть ее в сентябре-октябре.

Известно, что режиссер Александр Созонов часто использует в своих постановках мультимедийные технологии, и новый спектакль не станет исключением.