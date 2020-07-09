Мариинский театр открылся оперой, балетом и концертами Дениса Мацуева

Артисты приглашают зрителей на живые выступления, но в ограниченном количестве.

Знаменитый Мариинский театр в Санкт-Петербурге вновь открылся для зрителей после карантина. Артистов, наконец-то, можно увидеть и послушать вживую.

С 7 июля в театре проходит фестиваль «Звезды белых ночей». 9 и 10 числа в Мариинском выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев. В четверг он сыграет Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича в сопровождении оркестра, а также еще три музыкальных произведения. В пятницу маэстро представит сольную программу с композициями Шумана, Прокофьева, Чайковского и Стравинского.

Днем 11 июля в театре запланирована концертное исполнение оперы «Самсон и Далила», а вечером и на следующий день зрителей ждут три балетных гала-концерта. Для танцоров это будут особенно волнительные выступления, ведь они не выходили на сцену уже более трех месяцев.

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Отметим, что все события будут проходить в Мариинском-2 на улице Декабристов, 34. Естественно, во время живых выступлений для зрителей действуют особые меры безопасности. Во-первых, количество мест в зале ограничено до тысячи и гости рассаживаются в шахматном порядке. Во-вторых, ношение защитной маски является обязательным условием пребывания в здании театра.