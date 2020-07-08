Десять спектаклей ко Дню семьи, любви и верности

Предлагаем вам подборку видеозаписей постановок, которые можно посмотреть всей семьей.

8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности. По этому случаю сайт «Театрал» собрал десятку лучших спектаклей для семейного просмотра, записи которых выложены на YouTube проектом «Большие гастроли-онлайн». Это постановки театров из разных городов нашей страны. Они несут в себе идеи любви, верности, добра и взаимовыручки. В основном, это кукольные спектакли, но есть и опера.

«Руслан и Людмила» (6+) по сказке Александра Пушкина — Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».

«Журавлиные перья» (6+) по японской народной сказке — Тверской государственный театр кукол.

«Теремок» (0+), новое прочтение русской народной сказки — Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр».

«Чук и Гек» (6+) по одноименному рассказу Аркадия Гайдара — Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара.

«Колобок» (4+) по мотивам русской народной сказки — Санкт-Петербургский Большой театр кукол.

«Сказка о Золотой рыбке» (6+) по произведению Александра Пушкина — Иркутский областной ТЮЗ имени Вампилова.

Балет «Спящая красавица» (0+) Петра Чайковского — Государственный академический театр классического балета Касаткиной и Василева.

«Письмовник» (16+), кукольная вариация по роману Михаила Шишкина — Московский детский камерный театр кукол.

«Князь Игорь» (12+), опера Бородина по древнерусскому эпосу «Слово о полку Игореве» — Астраханский государственный театр оперы и балета.

А также интересная детям и взрослым экскурсия по музею Театра Образцова «Вокруг света с куклами» (6+).