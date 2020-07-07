За что Константин Райкин выгнал со своего курса Павла Прилучного и Кристину Асмус

За что Константин Райкин выгнал Кристину Асмус и Павла Прилучного? Когда-то оба этих артиста учились в Школе-студии МХАТ на курсе худрука театра «Сатирикон», но были отчислены им. Сегодня эти звезды привлекают к себе очень много внимания и получают знаковые роли. Так почему же профессор не разглядел в них талант?

Что касается Кристины Асмус, то в своем интервью 2013 года Райкин отзывал о ней довольно положительно. Однако и причину отчисления назвал.

«Асмус — хорошая актриса, она замечательно поступала и была одной из самых лучших на конкурсе. Но потом плохо училась, а у меня свои принципы, требования и художественные критерии. Думаю, я ей облегчил судьбу. Не выгони я ее, может быть, со мной бы долго мучилась. Она человек одаренный, это очевидно», — рассказывал Константин Аркадьевич «Собеседнику».

Известно, что после этого Кристина поступила в Театральное училище имени Щепкина на курс Бориса Клюева.

Еще одной жертвой жесткой дисциплины Райкина стал Павел Прилучный, который учился с Асмус (тогда еще Мясниковой) на одном курсе. В одном из интервью 2014 года молодой актер вспоминал, что худрук «Сатирикона» не очень хотел брать его к себе, парень больше понравился Табакову. А Константину Аркадьевичу потом каждый день доказывал, что был принят не зря.

В результате Павел стал одним из ведущих учеников, Райкин задействовал его во множестве выступлений. Прилучный полюбил своего педагога и очень его уважал. Но однажды их пути разошлись. На одной из репетиций молодой человек повредил связку на ноге, а затем дома случайно наступил на больную конечность и усугубил травму. Падая, он махнул второй ногой и напоролся на нож, который неудачно лежал на кухонном столе.

Две недели после этого инцидента Павел пролежал в больнице. Ему было вдвойне тяжело, так как в это же время он расстался с голливудской актрисой Никки Рид. После выздоровления он решил съездить домой в Новосибирск — прийти в себя. Но тут Константин Аркадьевич решил устроить класс-концерт на неделю раньше.

«Не обнаружив меня в общежитии, Райкин позвонил мне и воспринял отъезд в Новосибирск как дезертирство: «Актер должен играть в любом состоянии!» После чего снял меня со всех 28 ролей… Я понял, что в «Сатириконе» мне в ближайшее время ничего не светит, оскорбился и по возвращении забрал документы из Школы-студии. В общем, оба погорячились», — рассказывал актер изданию «7 дней».

И хотя оба артиста позже проявили свои таланты в театре и в кино, строгая дисциплина Райкина не позволила им стать его выпускниками. Хотя вряд ли Павел и Кристина будут отрицать бесценный опыт, полученный у известного педагога.