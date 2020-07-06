«Сатирикон» временно выложил запись спектакля «Гамлет» с Константином Райкиным

Вечером 5 июля на сайте театра «Сатирикон» появилась 3-часовая видеозапись шекспировского спектакля «Гамлет». В главной роли — Константин Райкин. Вместе с ним в постановке играют Александр Филиппенко, Наталия Вдовина, Федор Добронравов, Максим Аверин, Григорий Сиятвинда и другие знаменитые актеры. Успейте посмотреть, так как ролик будет доступен лишь до конца суток 10 июля.

«Конечно, я не был похож на Гамлета. Я не соответствовал традиционному представлению о герое, особенно внешне… Но этот человек был мне невероятно близок», — вспоминал Константин Райкин.

Добавим, что до 8 июля на сайте Театра Моссовета доступна запись спектакля «Страсти по Митрофану», поставленного по пьесе Фонвизина «Недоросль», а на портале Театра Вахтангова до указанной даты можно увидеть постановку «Безумный день, или Женитьба Фигаро» с Максимом Сухановым.