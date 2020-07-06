«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Сатирикон» временно выложил запись спектакля «Гамлет» с Константином Райкиным

Данная постановка Роберта Стуруа относится к золотому фонду театра.

«Сатирикон» временно выложил запись спектакля «Гамлет» с Константином Райкиным
Константин Райкин в молодости. Фото: Russian Look

Вечером 5 июля на сайте театра «Сатирикон» появилась 3-часовая видеозапись шекспировского спектакля «Гамлет». В главной роли — Константин Райкин. Вместе с ним в постановке играют Александр Филиппенко, Наталия Вдовина, Федор Добронравов, Максим Аверин, Григорий Сиятвинда и другие знаменитые актеры. Успейте посмотреть, так как ролик будет доступен лишь до конца суток 10 июля.

«Конечно, я не был похож на Гамлета. Я не соответствовал традиционному представлению о герое, особенно внешне…  Но этот человек был мне невероятно близок», — вспоминал Константин Райкин.

Добавим, что до 8 июля на сайте Театра Моссовета доступна запись спектакля «Страсти по Митрофану», поставленного по пьесе Фонвизина «Недоросль», а на портале Театра Вахтангова до указанной даты можно увидеть постановку «Безумный день, или Женитьба Фигаро» с Максимом Сухановым.

Тэги

ГамлетКонстантин РайкинНовости культурыновости театраонлайнспектакльтеатрТеатр "Сатирикон"
Loading...