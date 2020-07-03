Мариинский театр покажет онлайн фантастический балет «Жизель»

Для любителей театрального искусства и балета сообщаем: 3 июля в 19:00 на сайте Мариинского театра пройдет видеотрансляция постановки «Жизель» композитора Адольфа Адана.

Это фантастический балет в двух действиях, записанный летом 2016 года. Жизель играет артистка Диана Вишнева, а графа Альберта – исполнитель Парижской оперы Матье Ганьо. Дирижирует Валерий Овсяников.

Добавим, что 2 июля на том же портале стала доступна запись оперы в концертном исполнении «Не только любовь» Родиона Щедрина. А 1 числа — опера в четырех действиях «Обручение в монастыре». Обе постановки дирижировал художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

Если вам понравилось смотреть оперы онлайн, рекомендуем другие похожие произведения, выложенные в Сеть европейскими театрами, которые доступны для просмотра в июле 2020 года.