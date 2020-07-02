Страсти на Таганке: режиссер Рената Сотириади пытается через суд вернуть свое место в театре

Несколько лет назад у нее случился конфликт с новым директором Ириной Апексимовой.

Режиссер Рената Сотириади подала в суд на театр на Таганке, в котором проработала 25 лет. Как сообщает интернет-канал Mash, женщина требует, чтобы ее восстановили на рабочем месте (она была заместителем директора театра, но с 2020 года перешла во МХАТ).

Сообщается, что на Таганке Сотириади была актрисой и режиссером-постановщиком, пока у руля театра стоял Юрий Любимов. После его смерти в должность директора вступила Ирина Апексимова, которая тут же стала менять устои театра, и между дамами пробежала черная кошка.

Актрису уволили из-за поста в Facebook — она сделала репост одной студентки из ГИТИС, которая нелестно отзывалась об организации. Апексимова потребовала от подчиненной удалить эту публикацию и написать опровержение, да еще и выплатить компенсацию в полмиллиона рублей за испорченную репутацию. В итоге Сотириади была уволена из театра, а сейчас хочет вернуться назад судебным путем.

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Добавим, что Рената — победитель конкурса М.Чехова в Лондоне, обладатель гранта французского театра «Дю Солей», автор сценариев для цирка, кино, статей по античному театру.