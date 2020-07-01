Фестиваль «Бенуа де ла Данс» покажет онлайн свои гала-концерты на сцене Большого театра

Фестиваль мирового балета Benois de la Danse запускает проект «Страницы истории». Со 2 июля и каждый четверг в 19:00 на YouTube-канале мероприятия будут проводиться видеотрансляции своих гала-концертов, записанных на исторической сцене Большого театра. Каждое видео будет доступно в течение двух суток. Ранее эти записи никогда не были показаны на ТВ или в интернете.

Добавим, что фестиваль «Бенуа де ла Данс» еще называют «Балетным Оскаром», ежегодно там награждают за достижения в области хореографии. Каждая церемония проходит вместе с концертом номинантов, а на исторической сцене Большого театра выступают победители предыдущего года.

В первом выпуске, который выйдет 2 июля, зрители увидят фрагмент балета «Глубокое море» в исполнении солистов Балета на Рейне, адажио из балета «Укрощение строптивой» в исполнении солистов Большого театра и постановку Александра Экмана «О чем я думаю в Большом театре».