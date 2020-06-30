«Дни Турбиных», «Шинель», «Дон Кихот»: какие спектакли покажут в Сети в начале июля

Видеотрансляции можно посмотреть в рамках проекта «Большие гастроли-онлайн».

Театральный проект «Большие гастроли-онлайн» завершают свою серию ежедневных видеотрансляций спектаклей со всей России. С 30 июня по 12 июля выйдет заключительный блок постановок, и вот, что смогут увидеть зрители.

30 июня в 19:00 Саратовский ТЮЗ представит спектакль «Старосветская любовь» (12+) по мотивам повести Гоголя «Старосветские помещики».

1 июля в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке покажет «Дни Турбиных» (16+) по пьесе Булгакова.

2 июля в 19:00 смотрите балет на музыку Чайковского «Спящая красавица» в исполнении артистов Театра классического балета Касаткиной и Василева.

3 июля в 19:00 Чувашский ТЮЗ покажет свой вариант гоголевской «Шинели» (12+).

4 июля в 15:00 Московский детский театр теней представит спектакль «Ваня Датский» (10+) по произведению архангельского писателя Бориса Шергина.

5 июля в 15:00 Белгородский театр кукол повеселит детей сказкой «Морозко» (3+).

7 июля в 19:00 Липецкий театр драмы имени Толстого покажет постановку «Георгий Победоносец» (16+).

8 июля в 19:00 Екатеринбургский театр кукол поделится своим видением «Дона Кихота» (16+).

9 июля в 15:00 Нерюнгринский театр актера и куклы Республики Саха представит «Гулливера» (10+).

10 июля в 15:00 дети смогут посмотреть «Сказки Бабушки Зимы» (5+) в исполнении Мурманского областного театра кукол.

11 июля в 19:00 театр имени Андрея Миронова «Русская антреприза» покажет спектакль «Два часа в благородном семействе, или о чем скрипела дверь…» (14+).

12 июля в 15:00 смотрите мюзикл «Летучий корабль» (4+) на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Энтина. Представление подготовлено Театриумом на Серпуховке.