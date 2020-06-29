Моцарт, Столыпин, «На дне»: худрук рассказал, какие спектакли покажет МХАТ в новом сезоне

По словам Эдуарда Боякова в театре уже давно царит рабочая атмосфера.

Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков дал большое интервью радио «Комсомольская правда». Артист отметил, что после всех скандалов в театре уже давно установилась рабочая атмосфера, и у труппы большие планы. Те, кто не соглашается с политикой нового главы просто отстранены от репетиций. Остальные работаю, несмотря на сложности, вызванные коронавирусом.

«Сильнейший удар из-за самоизоляции получили независимые, коммерческие театры. Про некоторые театры могу сказать – ну и бог с ними, ну и хорошо, что они не выживут», — поделился мыслями Бояков.

На счет рассадки зрителей 56-летний руководитель заявил: как скажут контролирующие органы, так и будет. А что касается художественного наполнения, то он пообещал зрителям интересный репертуар. К примеру, МХАТ готовит спектакль «Красный Моцарт» по Исааку Дунаевскому, в нем будет потрясающая музыка с оркестром на сцене. Также Андрей Кончаловский начинает работу над горьковской постановкой «На дне». Еще будут спектакль о Столыпине «У премьер-министра мало друзей» и «Слово о полку Игореве».

Режиссер затронул и громкие темы уходящего месяца. Он отметил, что печально известный актер Михаил Ефремов шел к той трагедии, которая произошла с его участием, чувствуя свою безнаказанность и звездную неприкосновенность. Решение суда по своему коллеге Кириллу Серебренникову он назвал мудрым. По словам Боякова, такой исход позволил избежать крайностей.