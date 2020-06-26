Ни дня без театра: какие спектакли покажут онлайн 26 июня 2020

Зрители могут прикоснуться к высокому искусству у экранов мониторов.

26 июня любителей театра ждет несколько онлайн-премьер. Отечественные труппы выложат в Сеть новые записи своих постановок.

Так в 17 часов на сайте Театра комедии имени Акимова начнется трансляция спектакля «Относительные ценности» Ноэла Кауарда.

В 19 часов Театр имени Моссовета поделится на своем сайте постановкой «В пространстве Теннесси У.», созданной по мотивам пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание» и романа Сюгоро Ямамото «Город без времен года». Показ посвящен памяти заслуженной артистки России Галины Дашевской, недавно погибшей под колесами поезда.

Для любителей оперы рекомендуем постановку Мариинского театра «Мазепа», которую в 19 часов покажут на сайте труппы.

И не забудьте о спектакле «Три сестры. Финал», о котором Teleprogramma.pro писала ранее. Трансляция начнется в 21 час.