Высокое искусство: какие оперы доступны в Сети в июне-июле 2020 года

Записи известных постановок можно смотреть, не выходя из дома.

Для любителей оперы известные сцены выложили в Сеть записи постановок, которыми можно наслаждаться, не выходя из дома. Не упустите шанс привнести в свою жизнь немного высокого искусства.

Так лондонский Королевский театр «Ковент-Гарден» сделал доступной аудиозапись оперы «Король Рогер» польского композитора Кароля Шимановского, ее можно послушать до 13 июля. Не только послушать, но и посмотреть, можно другую оперу — «Волшебную флейту» Моцарта. Она доступна на YouTube-канале театра до 4 июля.

До 31 июля в YouTube доступна запись «Евгения Онегина» Петра Чайковского в исполнении Берлинского театра Komische Oper

До 11 августа на сайте OperaVision можно стать зрителем «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. Дирижер постановки — Марк Альбрехт.

Также до 11 августа на портале Нидерландской национальной оперы можно посмотреть постановку «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича.

Добавим, что 24 июня в YouTube-канале Пермского театра оперы и балета появилась запись оперы «Любовь к трем апельсинам» на либретто Сергея Прокофьева.

А 25 июня в 21:30 по Москве на сайте Венской государственной оперы пройдет прямая трансляция сольного концерта болгарской оперной певицы Красимиры Стояновой.