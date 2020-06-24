«Обрыв», «Посвящение Еве», «Евгений Онегин»: какие спектакли можно посмотреть в Сети 24 июня

Ежедневно российские и зарубежные театры предлагают зрителям записи своих постановок.

Ограничения по коронавирусу снимаются, но традиция смотреть театральные постановки в интернете остается. 24 июня ряд российских театров представят трансляции своих спектаклей в Сети.

В 17 часов на сайте Театра комедии имени Акимова покажут спектакль «Удалой молодец — гордость запада» по Джону Милингтону Сингу.

В 19 часов на сайте и страницах в соцсетях проекта «Большие гастроли онлайн» можно будет увидеть постановку «Я есть» Няганского ТЮЗа. Драматургами для нее выступили школьники, увлекающиеся театром.

В 19 часов на YouTube-канале МХТ имени Чехова состоится премьера видеоверсии спектакля «Обрыв» по роману Ивана Гончарова. В ролях — Ольга Яковлева и Анатолий Белый.

Также в этот день на сайте Театра Вахтангова доступна кино-театральная версия спектакля «Посвящение Еве» по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта. В главных ролях — Василий Лановой и Евгений Князев.

Для любителей оперы и балета можем посоветовать постановки «Евгений Онегин» Петра Чайковского в исполнении Берлинского театра Komische Oper и «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича в исполнении Нидерландской национальной оперы.