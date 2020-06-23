Николай Фоменко и Максим Виторган сыграют в онлайн-спектакле «Гамлет. Начало»

Актеры будут читать свои реплики в Zoom.

23 июня в 21:00 на YouTube-канале московского театра «Практика» начнется трансляция онлайн-спектакля «Гамлет. Начало». В этот раз бессмертное произведение Уильяма Шекспира будет представлено в популярном видеочате Zoom. Главную роль сыграет актер Никита Ковтунов, а вместе с ним заявлен звездный состав: Николай Фоменко, Максим Виторган и Вениамин Смехов.

Добавим, что эта постановка выйдет в рамках благотворительного проекта «Практика сотворчества». В нем уже был представлен спектакль «Урожай», созданный с помощью компьютерной игры Minecraft, а 26 июня будет показан спектакль «Три сестры. Финал», в котором заявлены Нелли Уварова, Юлия Хлынина, Евгений Стычкин и другие известные актеры.

Напомним, в рамках проекта зрители театра сами выбирали постановки и состав артистов, которые будут над ним работать.