В День памяти и скорби в Сети покажут фильм-спектакль «Священный талисман»

22 июня — в День памяти и скорби — московский театр «Практика» покажет на своем YouTube-канале фильм-спектакль «Священный талисман». Это совместная работа столичного Театра предмета и Еврейского музея. Трансляция начнется в 21:00, видео будет доступно в течение суток, а пока в Сеть выложен трейлер картины, который дает возможность представить, в каком формате она создана.

Режиссер Михаил Плутахин через обычные предметы покажет зрителям, как война вторгается в хрупкий внутренний мир ребенка. Психологическая история рассказана через простые вещи и игрушки, которые символизируют собой эпоху. Картина продемонстрирует нам силу детского воображения, противостоящего ужасам войны.

Важной частью фильма стала его музыка, в том числе и песни на идише. Звук помогает уловить настроение в спектакле, в котором отсутствуют актеры.

В фильме прозвучит стихотворение еврейского композитора Лейбу Левина «Священный талисман» в исполнении его дочери — певицы и актрисы Рут Левин.