19 июня в Сети покажут благотворительный спектакль с Алисой Фрейндлих

Плата за просмотр пойдет на помощь врачам, которые борются с коронавирусом.

19 июня Большой драматический театр имени Товстоногова завершит свою благотворительную акцию #помогиврачам онлайн-показом спектакля «Алиса» с Алисой Фрейндлих. Трансляция пройдет на видеоплатформе БДТdigital, начало в 19 часов.

Зрители могут сами выбрать цену за «билет» на эту постановку (минимум — 100 рублей). Вырученные деньги пойдут на закупку тестов на антитела к новому коронавирусу для врачей НИИ имени Джанелидзе.

Примечательно, что в этом спектакле Алиса Фрейндлих задается вопросами о жизни, смерти и смысле бытия. Это особенно актуально, когда мир захлестнула инфекция, погубившая тысячи людей. Напомним, народная артистка СССР известна зрителям по фильмам «Соломенная шляпка», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс» и многим другим.