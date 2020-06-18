Театр будет жить: какие спектакли покажут в Сети 18 июня

Есть что посмотреть поклонникам драмы и балета.

Сайт «Театрал» представил подборку спектаклей, которые будут показаны в Сети в четверг, 18 июня. До конца лета российским зрителям придется смотреть постановки только через экран.

В 17:00 Театр комедии имени Акимова покажет на своем сайте спектакль «Доктор философии» сербского драматурга Бранислава Нушича.

В 19:00 на YouTube-канале и своих страницах в Facebook и ВКонтакте МХТ имени Чехова представит постановку «Мария Стюарт».

В 19:00 «Электротеатр Станиславский» начнет транслировать на своем сайте спектакль «Годунов-online» по стихам Пушкина.

А в 20:40 на сайте Международного театрального фестиваля Сибиу Театр наций представит постановку «Фрекен Жюли» с Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой и Юлией Пересильд в главных ролях.

Также до 21 июня на YouTube-канале Театра Вахтангова доступна запись спектакля «Медея» Жана Ануя с Юлией Рутберг и Григорием Антипенко.

Для любителей танцев в «Яндекс.Эфире» доступна запись постановки коллектива «Балет Москва» под названием «Барокко-бит».

Поклонникам балета предлагаем к просмотру спектакль «Тщетная предосторожность» Фредерика Эштона в исполнении Королевского театра в Ковент-Гардене. Видео доступно в YouTube до 26 июня.