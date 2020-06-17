Уварова, Спивак и Хлынина сыграют в виртуальном спектакле «Три сестры. Финал»

Также заявлены актеры Анатолий Белым и Евгений Стычкин.

19 июня театр «Практика» карантинный онлайн-спектакль «Три сестры. Финал» по пьесе Чехова. В нем сыграют Нелли Уварова, Марьяна Спивак и Юлия Хлынина. Мужские роли за Анатолием Белым, Евгением Стычкиным, Алексеем Золотовицким и другими актерами. Интересно, что артистов и режиссера для это постановки выбирали сами зрители. Общение героев происходит в сервисе видеосвязи Zoom.

Видеотрансляция пройдет на YouTube-канале театра и официальной странице в Facebook. Начало — в 21:00.

Для любителей полного погружения, спектакль можно будет посмотреть в очках виртуальной реальности через сайт LookPort.

Кстати, 16 июня тот же театр представил похожую постановку «Урожай» по пьесе Павла Пряжко. По сюжету актеры Артем Быстров, Надежда Лумпова, Сергей Карабань и Марина Васильева играли в компьютерную Minecraft, где действительно занимались огородничеством.