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Российских зрителей ждет неделя прямых трансляций из кукольных театров страны

Постановки будут показаны перед пустыми залами, но для онлайн аудитории.

Российских зрителей ждет неделя прямых трансляций из кукольных театров страны
Театры кукол ждут своих зрителей онлайн. Фото: Globallookpress.com

С 16 по 21 июня проект «Большие гастроли-онлайн» проведет несколько прямых эфиров из кукольных театров со всей России. Как сообщает портал «Театрал», это будут не записи спектаклей, трансляции в режиме реального времени из залов без зрителей. Посмотреть постановки можно будет на YouTube-канале в других соцсетях проекта, каждая начнется в 15 часов по Москве.

Расписание постановок:

16 июня – Костромской областной театр кукол покажет музыкальную фантазию «Два дона» (16+) по мотивам «Дон Кихота», «Дон Жуана» и «Кармен».

17 июня – Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» поставит сказку «Соловей и Роза» (10+) по произведению Оскара Уайльда.

18 июня – Московский детский камерный театр кукол также представит сказку Уайльда «Кентервильское привидение» (6+).

19 июня – Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» покажет постановку «Птица-лебедь» (6+) по бурятской народной легенде.

20 июня – вместо спектакля зрителей ждет экскурсия по музею Театра Образцова «Вокруг света с куклами» (6+). Там собраны уникальные театральные куклы со всего света — от античности до наших дней.

21 июня – Калужский театр юного зрителя покажет необычную постановку «Весенний день 30 апреля». Она расскажет о столкновении 15-летнего солдата Красной Армии и его ровесников из разгромленного гитлерюгенда. Трансляция будет посвящена дню начала Великой Отечественной войны — 22 июня.

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