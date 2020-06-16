Российских зрителей ждет неделя прямых трансляций из кукольных театров страны

Постановки будут показаны перед пустыми залами, но для онлайн аудитории.

С 16 по 21 июня проект «Большие гастроли-онлайн» проведет несколько прямых эфиров из кукольных театров со всей России. Как сообщает портал «Театрал», это будут не записи спектаклей, трансляции в режиме реального времени из залов без зрителей. Посмотреть постановки можно будет на YouTube-канале в других соцсетях проекта, каждая начнется в 15 часов по Москве.

Расписание постановок:

16 июня – Костромской областной театр кукол покажет музыкальную фантазию «Два дона» (16+) по мотивам «Дон Кихота», «Дон Жуана» и «Кармен».

17 июня – Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» поставит сказку «Соловей и Роза» (10+) по произведению Оскара Уайльда.

18 июня – Московский детский камерный театр кукол также представит сказку Уайльда «Кентервильское привидение» (6+).

19 июня – Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» покажет постановку «Птица-лебедь» (6+) по бурятской народной легенде.

20 июня – вместо спектакля зрителей ждет экскурсия по музею Театра Образцова «Вокруг света с куклами» (6+). Там собраны уникальные театральные куклы со всего света — от античности до наших дней.

21 июня – Калужский театр юного зрителя покажет необычную постановку «Весенний день 30 апреля». Она расскажет о столкновении 15-летнего солдата Красной Армии и его ровесников из разгромленного гитлерюгенда. Трансляция будет посвящена дню начала Великой Отечественной войны — 22 июня.