Театр имени Товстоногова поставил «Вишневый сад» в компьютерной игре Minecraft

Зрители смогли увидеть поставку, как в видеотрансляции, так и внутри игры.

Вечером, 14 июня, Большой драматический театр имени Товстоногова (Санкт-Петербург) провел на своем YouTube-канале трансляцию спектакля «Вишневый сад», выполненного в пространстве компьютерной игры Minecraft. Для тех, кто незнаком с этим популярным развлечением нового века, уточним, что игра представляет из себя виртуальный мир, собранный из множества кубов. Далее геймер меняет это пространство, строя в нем замки, подземелья и целые города.

В Сети есть немало захватывающих проектов, показывающих, как люди воссоздали во вселенной Minecraft метро реальных мегаполисов и другие узнаваемые объекты. И вот прогресс дошел до того, что в этом «кубическом» стиле можно смотреть спектакли.

В начале ролика «зритель» стоит перед зданием театра, собранным мастерами Minecraft, затем заходит в зрительный зал, и на сцене перед ним разворачивается чеховских сюжет «Вишневого сада», сыгранный, «квадратными» человечками из игры.

Однако дело не ограничилось роликом на YouTube. Зрители, у которых имелся игровой аккаунт могли сами зайти внутрь здания театра в виртуальной вселенной и посмотреть спектакль с любой точки. А актеры не просто озвучили персонажей, а сами играли за них на сцене, так что речь идет о самой настоящей онлайн-постановке.

Добавим, что театр собирается продолжать этот эксперимент и поставить другие классические спектакли на уже имеющейся площадке внутри игры.