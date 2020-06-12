«Пришла первая»: Асмус приступила к репетициям в театре

После отмены самоизоляции жизнь многих звезд возвращается в привычное русло.

С 9 июня в Москве начались послабления режима ограничений, вызванного пандемией коронавируса. Первым делом была отменена самоизоляция и масочный режим. Начали открываться различные заведения и студии, люди стали возвращаться на работу. Звезды шоу-бизнеса начали устраивать репетиции, записывать новые хиты, которые успели создать за изоляцию, и реализовывать свои творческие планы.

У актеров театра тоже закипела работа. Не так бурно, как хотелось бы, но и этому, как оказалось, они невероятно рады. Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус сообщила, что в «Театре им.Ермоловой», где играет актриса, возобновились репетиции. И любимица миллионов с удовольствием поспешила начать их.

«Я пришла на репетицию первая, на полтора часа раньше!» — сообщила Асмус в stories своего микроблога.

Она провела экскурсию по репетиционному залу, в котором будет работать. И сообщила, что труппа приступает к работе над постановкой пьесы Максима Горького «Дачники», где она сыграет Юлию Филипповну, 30-летнюю жену Суслова.

Кстати, совсем скоро поклонники творчества Асмус смогут увидеть ее в новом сериале. На НТВ с 15 июня стартует новый проект – многосерийный фильм «Герой по вызову», где очаровательная блондинка сыграет следователя.