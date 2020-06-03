Руководители российских театров выступили против шахматной рассадки зрителей

Показ спектаклей возобновится в сентябре, но если коронавирус к тому времени не будет побежден, зрителей будут рассаживать подальше друг от друга.

Директора многих российских театров раскритиковали идею с шахматной рассадкой зрителей в зале для создания социальной дистанцией. Ранее о такой мере безопасности рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Однако подобный способ рассадки ударит по экономике театров и вызовет недовольство зрителей, сообщает РБК, ссылаясь на руководителей учреждений, которые высказали изданию свое мнение.

«Лучше открыть театры тогда, когда будет возможность без «шахматных досок» и с буфетами, чтобы зрители опять вернулись в любимые театры, чтобы им давали полный комплект услуг», — говорит директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис назвал шахматную рассадку абсурдом. Он признался, что разделяет желание Минкульта как можно скорее открыть театры, но подчеркнул, что этот вид досуга предполагает общность людей, и их искусственное разделение выглядит нелепо.

Худрук Александринского театра Валерий Фокин отметил, что зрители, сидящие в шахматном порядке, будут «малоприятным зрелищем», но к нему надо относиться, как к временной мере. По его оценке, 250 человек для тысячного зала — это мало. Нужно разрешить заполнять хотя бы 40% кресел. Но он же считает, что лучше играть для малого числа зрителей, чем для пустого зала.

Добавим, что возобновление работы театров в России планируется на сентябрь — к началу нового театрального сезона.

А как вы относитесь к шахматной рассадке? Пошли бы смотреть спектакль в полупустой зал?