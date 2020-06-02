«Отцы и дети», «Евгений Онегин», «Золушка»: какие спектакли покажут в Сети 2 июня

Для тех, кто не может жить без театра, несмотря на самоизоляцию, представляем подборку спектаклей, которые бесплатно покажут в Сети 2 июня.

В 19:00 на YouTube-канале и странице в Facebook МХТ имени Чехова продет трансляция постановки «Сонечка» по произведению Людмилы Улицкой.

В 19:00 на сайте Пушкинского театрального фестиваля покажут «Последние дни» по пьесе Михаила Булгакова в исполнении Минусинского драматического театра.

В 19:00 ТЮЗ имени Брянцева начнет трансляцию во «ВКонтакте» спектакля «Отцы и дети» Ивана Тургенева.

В 19:00 проект «Большие гастроли-онлайн» представит «Евгения Онегина» Петра Чайковского в исполнении Саратовского академического театра оперы. Трансляцию можно посмотреть и в YouTube.

В 21:00 на сайте Венской государственной оперы покажут шекспировскую «Бурю». Композитор и дирижер — наш современник Томас Адес. Запись будет доступна трое суток.

Добавим, что до 3 июня на сайте Театра имени Моссовета доступен для просмотра спектакль «Предбанник» с Александром Филиппенко и Михаилом Филипповым.

А до 5 числа на YouTube-канале Королевского театра «Ковент-Гарден» (Лондон) можно посмотреть оперу «Золушка» с певицей Джойс Дидонато.