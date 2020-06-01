В Сети покажут легендарный спектакль с Пореченковым, Хабенским и Трухиным

1 июня в 19:00 Театр имени Ленсовета покажет на своей странице во «ВКонтакте» спектакль режиссера Юрия Бутусова «В ожидании Годо». Эту постановку можно считать легендарной, она была создана 1997 году как дипломная работа сокурсников Михаила Пореченкова, Константина Хабенского и Михаила Трухина, сделав огромный вклад в их популярность. Бутусов же получил за нее свою первую награду в номинации «Лучший режиссер».

Сам режиссер называет пьесу «гениально странно». Она нелинейная по сюжету и даже маргинальная. В советское время ее не хотели ставить, ведь в произведении отсутствуют причинно-следственные связи поведения персонажей, их действия не объясняются.

«А жизнь, она, конечно, необъяснима. И театр отражает жизнь», — цитирует Бутусова сайт «Театрал».

Спектакль появился как ответ на бессилие петербургской культуры конца 90-х годов, когда страной овладел невероятный пессимизм. В тот момент это была смелая попытка выйти из состояния тоски, разорвать порочный круг. Круги, кстати, имеют в постановке большое символическое значение.