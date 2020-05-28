На YouTube покажут спектакль «Бешеные деньги» с Иваном Ургантом

В четверг, 28 мая, в 18 часов Московский драматический театр имени Пушкина проведет на своем YouTube-канале трансляцию записанного спектакля «Бешеные деньги» с Иваном Ургантом в главной роли. Знаменитая комедия Александра Островского в исполнении столичных звезд длится почти три часа. В постановке также задействованы Николай Фоменко, Вера Алентова и Александра Урсуляк.

Также для любителей классики в этот день на сайте МДТ-Театра Европы пройдет трансляция спектакля «Чайка» по пьесе Чехова с Ксенией Раппопорт в главной роли. Начало в 19:00.

А для детей Музыкальный театр имени Сац в 16:00 начнет на своем YouTube-канале трансляцию музыкальной сказки «Гадкий утенок».

Добавим, что театр «Современник» выложил на свою страницу во «ВКонтакте» спектакль по пьесе Иосифа Бродского «Горбунов и Горчаков». В главных ролях – Никита Ефремов и Артур Смольянинов. Запись будет доступна до 31 мая.

А на сайте театра «Сатирикон» до конца суток 29 числа доступна постановка «Макбетт» с Григорием Сиятвинда, Денисом Сухановым и Максимом Авериным.