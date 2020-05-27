«Чайка», «Пиковая дама», «Отелло»: какие спектакли покажут онлайн 27 мая

Вечером 27 мая российские театры покажут в Сети несколько записей спектаклей. Пока зрительные залы остаются закрытыми, труппы делятся видео былых работ.

Итак, в 19 часов стартуют следующие трансляции.

На сайте Пушкинского театрального фестиваля покажут «Пиковую даму», поставленную Новокузнецким драматическим театром.

Театр Вахтангова на своем сайте представит шекспировского «Отелло».

Театр имени Ленсовета покажет чеховскую «Чайку» на своей странице ВКонтакте.

ТЮЗ имени Брянцева запустит на сайте и в соцсетях трансляцию спектакля «Маленькие трагедии» по Пушкину.

Театр «Эрмитаж» покажет на своей странице ВКонтакте постановку «Суер-Выер» по роману Юрия Коваля.

Для любителей оперы добавим, что до 5 июня на YouTube-канале английского королевского театра «Ковент-Гарден» доступна запись постановки «Золушка» с английскими субтитрами.