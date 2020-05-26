В Сети появилась детская онлайн-опера, снятая в режиме самоизоляции

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац (Москва) выпустил свой первый онлайн-спектакль. Это не видеотрансляция, записанной со сцены постановки, а премьера виртуального произведения, созданного именно для зрителей в Сети. Детская опера «Подключись» поставлена режиссером Надеждой Бахшиевой, художник — Василиса Кутузова, композитор — Алсу Нигматуллина.

«Постановочная команда и певцы работали в условиях самоизоляции, каждый из своей квартиры. Работа, которая включала в себя все: от написания музыки до отрисовки графических декораций, от репетиций с артистами до записи вокальных партий — заняла ровно месяц, и теперь мы представляем ее на суд наших онлайн-зрителей», — рассказали сотрудники театра.

Актеры этого 18-минутного спектакля иронично рассуждают о последних событиях в стране на фоне множества сюрреалистичных образов, как будто вынутых из сна или из обычного домашнего компьютера. Конечно же, в постановке есть свой злодей, которого придется победить, а также кошка и килька. Чтобы детям было легче воспринимать вокальные партии, видео снабжено субтитрами.