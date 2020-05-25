Литовские театры покажут «Ромео и Джульетту», «Маскарад» и «Отелло» с переводом

Театр-фестиваль «Балтийский дом» по случаю своего 30-летия приготовил для онлайн-трансляции три постановки литовских режиссеров. Они будут показаны в конце мая на сайте театра с переводом. Каждый спектакль начнется в 18 часов.

29 мая — Театр Оскараса Коршуноваса (Вильнюс) покажет шекспировских «Ромео и Джульетту». Знакомый всем сюжет в этой постановке обрел краски настоящей социальной драмы и любви и ненависти.

30 мая — Государственный Малый театр (Вильнюс) представит «Маскарад» Лермонтова. Данный спектакль наполнен иронией и способен изменить взгляд зрителя на известное произведение.

31 мая — Театр Мено Фортас (Вильнюс) покажет свою версию «Отелло». На сцене присутствует много свободного места, но пустовать оно не будет. Вместо декораций режиссер отдал предпочтение природным стихиям.