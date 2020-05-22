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«Зрителей будет намного меньше»: в российских театрах готовятся ввести шахматную рассадку

Перспективы работы театральной сферы на ближайшие месяцы озвучила министр культуры России.

«Зрителей будет намного меньше»: в российских театрах готовятся ввести шахматную рассадку
В шахматной рассадке зрители мне смогут сидеть рядом. Фото: Global Look Press

Вечером 21 мая министр культуры РФ Ольга Любимова ответила на вопросы программы «Время» на Первом канале. Речь шла о возобновлении работы музеев, театров, филармоний, концертных залов и других подведомственных учреждений. Их сотрудники хотят поскорее начать трудиться, но опасения перед «второй волной» коронавируса вынуждают чиновников вводить ограничения для этих объектов.

Кирилл Клейменов и Ольга Любимова
Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов и министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Первый канал

Министр отметила, что в России театры летом традиционно уходят в большой отпуск и возобновляют работу осенью. В этом году многие из них начнут работать в августе, но в формате репетиций и восстановления спектаклей, а первые постановки со зрителями будут даны уже в сентябре.

Любимова не исключила, что чиновникам придется прорабатывать меры по количеству посетителей театре. Например, к обсуждению с Роспотребнадзором готовят шахматную рассадку зрителей в зале.

«Это мировая практика, также рассматривается и в России. Билеты продаются: нечетный  ряд — нечетные места, четный ряд — четные места. Таким образом выстраивается тот самый шахматный порядок. Вы понимаете, что при этом зрителей будет намного меньше, и доходы театров еще какое-то время будут беспокоить бюджет. Но, тем не менее, все очень воодушевлены и готовятся», — сказала министр.

Ведущий программы Время Кирилл Клейменов спросил Любимову, не подскочат ли цены на билеты при условии шахматной рассадки. Глава Минкультуры ответила отрицательно, отметив, что в таком случае посещаемость театров стала бы еще меньше.

Однако, добавим, что речь шла именно о государственных учреждениях. Для постановок частных трупп данный вопрос остается открытым.

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