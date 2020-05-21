«Дон Жуан», «Летучая мышь», «Меч Самурая»: какие спектакли покажут онлайн 21 мая

Вечер на карантине не обязательно проводить с телешоу и сериалами.

21 мая самоизолированные любители театра не останутся без спектаклей. Российские труппы приготовили для зрителей трансляции своих постановок в социальных сетях.

В 16:00 Детский музыкальный театр имени Сац покажет «Путешествия Гулливера» на своей странице ВКонтакте.

В 17:00 Театриум на Серпуховке запустит на своем YouTube-канале еще один детский спектакль — «Японская сказка. Меч Самурая». Это будет запись второго отделения, первое уже опубликовано в Сети.

В 17:00 Пермский Театр-Театр покажет в Facebook и во «ВКонтакте» постановку «Чехов в Ялте» по пьесе иностранных авторов.

В 19:00 на сайте и страницах в соцсетях проекта «Большие гастроли онлайн» Саратовский академический театр оперы представит оперетту Штрауса «Летучая мышь».

В 19:00 на сайте Театра Вахтангова смотрите запись спектакля «Милый лжец» с Василием Лановым и Юлией Борисовой.

В 19:00 на странице Театра имени Ленсовета во «ВКонтакте» появится запись постановки «Лицо», которая будет доступна всего 24 часа.

В 19:00 ТЮЗ имени Брянцева опубликует в соцсетях видео спектакля «Бешеные Деньги» Островского. Смотрите в Facebook и во «ВКонтакте».

В 21:00 по Москве на сайте Венской государственной оперы появиться запись оперы «Дон Жуан» Моцарта.

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